Новые атаки вандалов на электрички: "Укрзализныця" призывает родителей вразумить беспредельщиков (ФОТО)

Локомотивная бригада вместе с работниками военизированной охраны "Укрзализныци" 15 ноября уже в третий раз за последний месяц задержали группу молодых людей, повредивших пригородный электропоезд. Как говорится в сообщении госкомпании, это произошло в поезде Золочев – Харьков-Пассажирский.

Вандалами же оказались подростки 2007-2010 годов рождения. Во время движения поезда подростки выбили стекло в автоматических дверях вагона. После задержания они были переданы правоохранительным органам. Сумма ущерба устанавливается.

"Укрзализныця призывает родителей провести воспитательную работу со своими детьми, чтобы не допускать подобные инциденты. Ведь речь идет не только о безусловном наложении на родителей или опекунов обязательств по возмещению уничтоженных салонов вагонов поездов "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Как отмечают в УЗ, характер совершенных деяний и последствия, к которым они могли привести, подпадают под нормы Уголовного кодекса, которыми предусмотрены наказание виновных вплоть до лишения свободы.

По всем трем на сегодня случаям задержания с несовершеннолетними подозреваемым работают следователи полиции. Как ожидают в госкомпании, уже вскоре дела против них будут направлены в суд. Ущерб же оценивается в сотни тысяч гривен.

Напомним, что 10 ноября локомотивная бригада задержала вандалов, которые выбили два окна и выломали около 10 сидений в вагоне поезда Конотоп – Хутор-Михайловский в Сумской области. Ими оказались два подростка.

28 октября подростки повредили пригородный поезд Яготин – Киев. Оказалось, что это учащиеся 8-го класса лицея в Бориспольском районе. Этот инцидент произошел вблизи Борисполя на перегоне Борисполь — Барышевка. Хулиганы повредили в вагоне электропоезда окно и три сиденья.