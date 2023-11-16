Нашестя вандалів в електричках: "Укрзалізниця" звернулася до батьків потенційних хуліганів через нові напади (ФОТО)

Локомотивна бригада разом з працівниками воєнізованої охорони "Укрзалізниці" 15 листопада втретє за останній місяць затримали групу молодиків, що пошкодили приміський електропоїзд. Як ідеться у повідомленні держкомпанії, це сталося в поїзді Золочів — Харків-Пасажирський.

Вандалами ж виявилися підлітки 2007-2010 років народження. Під час руху поїзда підлітки вибили скло в автоматичних дверях вагону. Після затримання вони були передані до правоохоронних органів. Сума збитків встановлюється.

"Укрзалізниця закликає батьків провести виховну роботу зі своїми дітьми, аби не допускати подібні інциденти. Адже мова йде не тільки про безумовне накладення на батьків чи опікунів зобов'язань по відшкодуванню понищених салонів вагонів поїздів "Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.

Як наголошують в УЗ, характер вчинених діянь та наслідки, до яких вони могли призвести, підпадають під норми Кримінального кодексу, якими передбачені покарання винних аж до позбавлення волі.

За всіма трьома наразі випадками затримання з неповнолітніми підозрюваним працюють слідчі поліції. Як очікують в держкомпанії, вже невдовзі справи проти них будуть спрямовані до суду. Збитки ж оцінються у сотні тисяч гривень.

Нагадаємо, що 10 листопада локомотивна бригада затримала вандалів, які вибили два вікна та виламали близько 10 сидінь у вагоні поїзда Конотоп - Хутір-Михайлівський в Сумській області. Ними виявилися двоє підлітків.

28 жовтня підлітки пошкодили приміський поїзд Яготин - Київ. Виявилося, що це учні 8-го класу ліцею в Бориспільському районі. Цей інцидент того дня стався поблизу Борисполя на перегоні Бориспіль — Баришівка. Хулігани пошкодили у вагоні електропотяга вікно та три сидіння.