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Транспорт
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Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00

Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00

АО "Укрзализныця" помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00.

При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда.

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Президент Владимир Зеленский  срочно собирает заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС.

Автор:
Светлана Манько