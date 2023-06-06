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Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00
АО "Укрзализныця" помогает местным властям с эвакуацией жителей Херсона и близлежащих сел из-за подрыва врагом Каховской ГЭС.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00.
При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные поезда.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в ночь на 6 июня российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. Началась эвакуация местного населения из опасных районов.
Президент Владимир Зеленский срочно собирает заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС.