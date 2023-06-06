АТ “Укрзалізниця” допомагає місцевій владі з евакуацією мешканців Херсону та прилеглих сіл через підрив ворогом Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що перший евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00.

За потреби також будуть призначені додаткові евакуаційні поїзди.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Президент Володимир Зеленський терміново збирає засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС.