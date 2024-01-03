Польские фермеры все же возобновят блокаду границы с Украиной, несмотря на заявления правительства

Несмотря на заявление польского правительства о готовности выполнить требования протестующих, польские фермеры возобновят блокаду границы с Украиной с 4 января. Об этом сообщает польское издание PAP.

“Пока мы не получили письменных заверений за подписью премьер-министра Дональда Туска о том, что наши требования будут выполнены. Была только записка со встречи (23 декабря – ред.), в которой министр Секерский (министр сельского хозяйства РП – ред.) и Колодзейчак (заместитель министра сельского хозяйства РП – ред.) уверяют, что наши требования будут выполнены. Но мы не получили письменных гарантий, поэтому завтра восстанавливаем протест”, - отметил в комментарии изданию лидер организации аграриев “Подкарпатское обманутое село”, блокировавшее границу к Рождественским праздникам.

По его словам, 4 января в 9 часов (по киевскому времени) в Медице вблизи пункта пропуска на польско-украинской границе состоится пресс-конференция, в ходе которой будет проинформировано о возобновлении блокады границы.

Лидер протестующих отметил, что на этот раз протест будет проходить в более жесткой форме: протестующие будут пропускать одну фуру в течение часа. Вместо этого без очереди будут пропускаться фуры с военной и гуманитарной помощью, взрывоопасные вещества и скоропортящиеся продукты.

Напомним, ранее заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак объявил о том, что правительство готово принять все требования протестующих фермеров и начать работу над их исполнением .

Вместе с тем, замминистра подчеркнул, что эмбарго на украинское зерно будет продолжаться до тех пор, пока не будут разработаны стратегические программы, которые введут либо лицензирование продукции, которая будет поступать из Украины в Польшу, либо определяющие квоты.

Блокада украинской границы польскими перевозчиками

Польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной 6 ноября, фактически заблокировав границу для грузовиков в пунктах "Краковец – Корчёва", "Ягодин – Дорогуск" и "Рава-Русская – Гребенное", пропуская только одно такое транспортное средство в час. 23 ноября был заблокирован и пункт " Шегини-Медика ".

24 декабря в 09:30 польские забастовщики временно прекратили блокаду пункта пропуска "Медика - Шегини". Однако они сообщили, что 2 или 3 января 2024 могут возобновить свою акцию протеста. Один из организаторов забастовки заявил, что в случае получения письменного заявления от премьер-министра о том, что их требования будут выполнены, протест, вероятно, не будет возобновлен.