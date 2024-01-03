Польські фермери все ж поновлять блокаду кордону з Україною попри заяви Уряду

Попри заяву польського уряду про готовність виконати вимоги протестувальників польські фермери відновлять блокаду кордону з Україною з 4 січня. Про це повідомляє польске видання PAP.

“Наразі ми не отримали письмових запевнень за підписом прем’єр-міністра Дональда Туска про те, що наші вимоги буде виконано. Була лише записка із зустрічі (23 грудня – ред.), в якій міністр Секерський (міністр сільського господарства РП – ред.) і Колодзєйчак (заступник міністра сільського господарства РП – ред.) запевняють, що наші вимоги буде виконано. Але ми не отримали письмових гарантій, тому завтра відновлюємо протест”, - зазначив в коментарі виданню лідер організації аграріїв “Підкарпатське обмануте село”, яке блокувало кордон до Різдвяних свят.

За його словами, 4 січня о 9-й годині (за київським часом) в Медиці поблизу пункту пропуску на польсько-українському кордоні відбудеться пресконференція, під час якої буде поінформовано про відновлення блокади кордону.

Лідер протестувальників зазначив, що цього разу протест відбуватиметься у жорсткішій формі: протестувальники пропускатимуть одну фуру упродовж години. Натомість без черги пропускатимуться фури з військовою і гуманітарною допомогою, вибухонебезпечні речовини та продукти, які швидко псуються.

Нагадаємо, раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак оголосив про те, що уряд готовий прийняти всі вимоги протестуючих фермерів і почати роботу над їх виконанням.

Разом з тим, заступник міністра наголосив, що ембарго на українське зерно триватиме доти, доки не будуть розроблені стратегічні програми, які запровадять або ліцензування продукції, яка надходитиме з України до Польщі, або квоти, які це визначатимуть.

Блокада українського кордону польськими перевізниками

Польські перевізники розпочали страйк на кордоні з Україною 6-го листопада, фактично заблокувавши кордон для вантажівок у пунктах "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ" та "Рава-Руська – Гребенне", пропускаючи лише один такий транспортний засіб на годину. 23 листопада було заблоковано й пункт "Шегині-Медика".

24 грудня о 09:30 польські страйкарі тимчасово припинили блокаду пункту пропуску "Медика – Шегині". Проте вони повідомили, що 2 або 3 січня 2024 року можуть відновити свою акцію протесту. Один із організаторів страйку заявив, що у разі отримання письмової заяви від прем’єр-міністра про те, що їхні вимоги будуть виконані, протест, ймовірно, не будуть поновлювати.