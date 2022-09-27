Uber возобновляет работу в Харькове

Сервис такси Uber объявил о возобновлении работы в Харькове и заявил, что предоставляет городу 5000 бесплатных поездок для работников критической инфраструктуры. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба компании.

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Кроме того, Uber предоставляет скидку 50% на все поездки в течение первого месяца работы в Харькове. Компания не будет брать комиссию за обслуживание, поэтому 100% стоимости поездок будет поступать местным водителям.

Относительно 5 тысяч бесплатных поездок их распределят для поддержки работы работников критической инфраструктуры, государственных учреждений, волонтеров и неправительственных организаций. Такие пассажиры получат соответствующие промокоды, с которыми смогут совершить бесплатную поездку.

Uber продолжает работать в 18 городах Украины, таких как Киев, Львов, Одесса, Винница, Днепр, Белая Церковь, Тернополь, Ивано-Франковск, Житомир, Черновцы, Хмельницкий, Луцк, Ровно, Кременчуг, Черкассы, Кропивницкий, Ужгород и Харьков.

Напомним, Uber возобновил работу в Киеве в апреле. Компания на почтаке не брала комиссию за обслуживание, так что полная стоимость поездок поступала водителям.

Впоследствии компания решила добавить в приложение функцию под названием "авансовые тарифы", которая будет показывать водителям сколько именно им заплатят за поездку.