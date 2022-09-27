Uber відновлює роботу в Харкові

Сервіс таксі Uber оголосив про відновлення роботи в Харкові та заявив, що надає місту 5 000 безоплатних поїздок для працівників критичної інфраструктури. Про це 27 вересня повідомила пресслужба компанії.

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Крім того, Uber надає знижку 50% на всі поїздки протягом першого місяця роботи в Харкові. Компанія не братиме комісію за обслуговування, тож 100% вартості поїздок надходитиме місцевим водіям.

Щодо 5 тисяч безкоштовних поїздок, то їх розподілять для підтримки роботи працівників критичної інфраструктури, державних установ, волонтерів та неурядових організацій. Такі пасажири отримають відповідні промокоди, з якими зможуть здійснити безкоштовну поїздку.

Наразі Uber продовжує працювати у 18 містах України, таких як Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Дніпро, Біла Церква, Тернопіль, Івано-Франківськ, Житомир, Чернівці, Хмельницький, Луцьк, Рівне, Кременчук, Черкаси, Кропивницький, Ужгород та Харків.

Нагадаємо Uber відновив роботу в Києві в квітні. Компанія на почтаку не брала комісію за обслуговування, тож повна вартість поїздок надходила водіям.

Згодом компанія вирішила додати в застосунок функцію під назвою "авансові тарифи", яка показуватиме водіям, скільки саме їм заплатять за поїздку.