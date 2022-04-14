"Укрпочта" возобновляет работу в освобожденных районах Киевской области

В населенных пунктах, которые освобождены от оккупантов, уже работают стационарные и передвижные отделения. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

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"По Киевскому филиалу работает до 500 отделений. Из них в области – более 300 отделений, в частности, в первую очередь удалось возобновить работу в Вышгородском районе", — говорится в сообщении.

"Мы понимаем, что каждая машина "Укрпочты", которая заезжает в освобожденное село или город, привозит людям самое необходимое — наличные деньги, еду, а главное – служит связью с миром", — подчеркнул генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Также передвижные отделения "Укрпочты" на прошлой неделе впервые с начала войны смогли доехать до Владимировки и Рудни-Дымерского Вышгородского района. Ранее из-за оккупантов к этим населенным пунктам не было доступа.

В Вышгородском районе пока остается 17 населенных пунктов, в которых "Укрпочта" должна возобновить работу. Для ускорения процесса доставки начали работу дополнительные бригады передвижных отделений, чтобы развезти как можно скорее пенсию, отправку и продукты.

Напомним, в условиях военного положения "Укрпочта" отменила плату за хранение посылок, а внутренние посылки принимает только в открытом виде.

Госпредприятие "Укрпочта" после 21 года перерыва также возобновило доставку отправлений по железной дороге. В первую очередь в почтовых вагонах будут перевозиться гуманитарные грузы.