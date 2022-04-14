"Укрпошта" відновлює роботу у звільнених районах Київської області

У населених пунктах, звільнених від окупантів, вже працюють стаціонарні та пересувні відділення. Про це компанія повідомила у пресрелізі.

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"По Київській філії працює до 500 відділень. З них в області — понад 300 відділень, зокрема, насамперед вдалося відновити роботу у Вишгородському районі", — йдеться у повідомленні.

"Ми розуміємо, що кожна машина "Укрпошти", яка заїжджає до звільненого села чи міста, привозить людям найнеобхідніше – готівку, їжу, а головне – служить зв'язком зі світом", — наголосив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Також пересувні відділення "Укрпошти" минулого тижня вперше з початку війни змогли доїхати до Володимирівки та Рудні-Димерського району Вишгороду. Раніше через окупантів до цих населених пунктів не було доступу.

У Вишгородському районі поки що залишається 17 населених пунктів, у яких "Укрпошта" має відновити роботу. Для прискорення процесу доставки розпочали роботу додаткові бригади пересувних відділень, щоб розвезти якнайшвидше пенсію, відправлення та продукти.

Нагадаємо, в умовах військового стану "Укрпошта" скасувала плату за зберігання посилок, а внутрішні посилки приймає лише у відкритому вигляді.

Держпідприємство "Укрпошта" після 21 року перерви також відновило доставку відправлень залізницею. Насамперед у поштових вагонах перевозитимуться гуманітарні вантажі.