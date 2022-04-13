"Укрзализныця" 13 апреля запустит эвакуационные поезда из Покровска и Славянска

На 13 апреля "Укрзализныця" (УЗ) назначила эвакуационные поезда из Донецкой области.

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Как сообщает пресс-служба УЗ, поезда направятся в западные регионы Украины.

В частности, со станции "Покровск" в 16:30 отправится поезд №233 Покровск – Чоп, со станции "Славянск" в 16:30 – №273 Славянск – Львов.

В компании отметили, что дополнительные электропоезда могут быть назначены при необходимости диспетчерским расписанием и будут объявлены на вокзале.

"Обращаем внимание пассажиров, следующих в противоположном направлении, а именно в Лозовую или Славянск: оформление билетов происходит до станции "Харьков". Соответственно, если у вас есть необходимость добраться до Славянска из столицы, искать поезд на нашем сайте по продаже билетов нужно по направлению Киев – Харьков", — говорится в сообщении.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призвал жителей региона эвакуироваться в западные области Украины.

В свою очередь министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что из-за действий российских оккупантов нет возможности на 13 апреля организовать гуманитарные коридоры в районах боевых действий.

Напомним, руководители областных военных администраций двух областей Донбасса призвали население немедленно эвакуироваться.