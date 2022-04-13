"Укрзалізниця" 13 квітня запустить евакуаційні поїзди з Покровська та Слов'янська

Станом на 13 квітня "Укрзалізниця" (УЗ) призначила евакуаційні потяги з Донецької області.

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Як повідомляє пресслужба УЗ, потяги вирушать у західні регіони України.

Зокрема зі станції "Покровськ" о 16:30 вирушить поїзд №233 Покровськ – Чоп, зі станції "Слов'янськ" о 16:30 – №273 Слов'янськ – Львів.

У компанії зазначили, що додаткові електропоїзди можуть бути призначені за потреби диспетчерським розкладом і будуть оголошені на вокзалі.

"Звертаємо увагу пасажирів, що прямують у протилежному напрямку, а саме до Лозової чи Слов'янська: оформлення квитків відбувається до станції "Харків". Відповідно, якщо у вас є необхідність дістатися до Слов'янська зі столиці, шукати поїзд на нашому сайті з продажу квитків потрібно за направленням Київ – Харків”, – йдеться у повідомленні.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликав жителів регіону евакуюватись у західні області України.

У свою чергу міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що через дії російських окупантів немає можливості на 13 квітня організувати гуманітарні коридори в районах бойових дій.

Нагадаємо, керівники обласних військових адміністрацій двох областей Донбасу закликали населення негайно евакуюватися.