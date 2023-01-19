"Укрзализныця" назначила новый поезд сообщением Львов – Харьков

АО "Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожного сообщения для жителей северного Полесья и Волыни и назначает новый поезд №114/113 Львов – Харьков.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что с 1 февраля по нечетным числам поезд отправляется из Львова в 18:06 через Червоноград, Ковель, Вараш, Сарны, Житомир и другие станции, прибывая в столицу в 09:28. Прибытие в Харьков через Ворожбу и Сумы – в 19:15.

Обратно по нечетным числам с 3 февраля рейс будет отправляться из Харькова в 06:52, предоставляя жителям Харькова, Сум и других городов утреннее сообщение с Киевом. Из столицы в 16:00 поезд отправляется в Житомир и дальше через Полесье с прибытием во Львов в 07:04.

"Таким образом, жители северного Полесья и Волыни получат не только новое сообщение с Сумами, Харьковом и другими городами, но и ежедневный поезд во Львов и Киев, поскольку расписание движения нового поезда №114/113 между Львовом и Киевом такое же, как и у ранее назначенного поезда №131/132 Львов — Днепр. Напоминаем, оба поезда курсируют через день", - отметили в "Укрзализныце".

Билеты на поезд уже доступны в приложении, чат-боте, на сайте "Укрзализныци" и в кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" 20 января запускает скоростной поезд Интерсити+ №730/729 Киев — Черкассы. Маршрутом будет курсировать комфортный и модерновый Hyundai Rotem.

Кроме того, после 17-летнего перерыва "Укрзализныця" запускает поезд на румынскую станцию Валя-Вишеулуй.

Отметим, "Укрзализныця" запустила программу лояльности для пассажиров под названием "Железные друзья". Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки.