"Укрзализныця" открывает сезон детских железных дорог в четырех городах

"Укрзализныця" в ближайшие дни запустит в работу детские железные дороги, функционирующие сезонно, в четырех областных центрах. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Так, 1 июня в 11:00 состоится праздничное открытие 83-го сезона движения поездов Малой Южной железной дороги в Харькове (улица Сумская, 81). В свою очередь, 3 июня стартует движение сразу на трех детских железных дорогах.

В частности, в Днепре в 11:00 торжественным построением юных железнодорожников будет открыт 87-й сезон движения поездов местной детской железной дороги (проспект Дмитрия Яворницкого, 95-д, парк Глобы). Судя по сообщению УЗ, первый рейс нового сезона для всех посетителей будет бесплатным.

В свою очередь, во Львове в то же время будет открыт 72-й сезон движения на детской железной дороге в Стрыйском парке. Торжественное мероприятие будет проведено на станции Солнечная (со стороны улицы Стрыйской). В Ровно 74-й сезон движения детской железной дороги (улица Соборная, 147) будет открыт раньше - в 10:00.

"Несмотря на все сложности, не ставим на паузу работу детских железных дорог. Формируем новые поколения железнодорожников, дарим радость движения всем поклонникам активного и интересного досуга", - прокомментировали в УЗ.

Напомним, что Киевская детская железная дорога в Сырецком парке открыла 70-й сезон движения поездов еще 15 апреля, хотя в прошлом году она заработала также в начале июня.