"Укрзалізниця" відкриває сезон дитячих залізниць у чотирьох містах

"Укрзалізниця" у найближчі дні запустить в роботу дитячі залізниці у чотирьох обласних центрах, що функціонують сезонно. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

Так, 1 червня об 11:00 відбудеться святкове відкриття 83-го сезону руху поїздів Малої Південної залізниці в Харкові (вулиця Сумська, 81). В свою чергу, 3 червня стартує рух одразу на трьох дитячих залізницях.

Зокрема, в Дніпрі об 11:00 урочистим шикуванням юних залізничників буде відкрито 87-й сезон руху поїздів місцевої дитячої залізниці (проспект Дмитра Яворницького, 95-д, парк Глоби). Судячи з повідомлення УЗ, перший рейс нового сезону для всіх відвідувачів буде безкоштовним.

В свою чергу, у Львові у той самий час буде відкрито 72-й сезон руху на дитячій залізниці в Стрийському парку. Урочистий захід буде проведено на станції Сонячна (зі сторони вулиці Стрийської). Натомість у Рівному 74-й сезон руху дитячої залізниці (вулиця Соборна, 147) буде відкрито раніше - о 10:00.

"Попри всі складнощі не ставимо на паузу роботу дитячих залізниць. Формуємо нові покоління залізничників, даруємо радість руху всім прихильникам активного й цікавого дозвілля", - прокоментували в УЗ.

Нагадаємо, що в Київська дитяча залізниця в Сирецькому парку відкрила 70-й сезон руху поїздів ще 15 квітня, хоча минулого року вона запрацювала також на початку червня.