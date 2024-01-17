"Укрзализныця" перевезла на новогодние праздники 1,6 млн пассажиров: самые популярные поезда

В период новогодних праздников с 21 декабря 2023 по 10 января 2024 "Укрзализныця" перевезла 1,6 млн пассажиров, что на 33% больше, чем за аналогичный период 2022/2023 годов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что на новогодние праздники по стране курсировало 104 поезда, учитывая 10 дополнительно назначенных поездов, совершивших 92 рейса.

При этом поездами, которые перевезли в рождественско-новогодний период наибольшее количество пассажиров, стали поезда №127/128 Запорожье – Львов, №85/86 Львов – Запорожье и №81/82 Киев – Ужгород.

Также в этот период "Укрзализныця" перевезла пиковое количество детей по групповым заказам в горы на отдых.

Кроме того, 2889 военнослужащих вовремя добрались домой на долгожданный отдых из-за сервиса спецзаказов билетов для военных - 74,5% поездок от общего количества оформленных через онлайн-портал пришлись именно на период пиковых зимних перевозок.

"Укрзализныця" вышла на довоенные показатели пассажироперевозок

В 2023 году "Укрзализныця" перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего сообщения, в том числе в страны Европы - рекордные 2,1 млн пассажиров. Таким образом, УЗ вышла на показатели пассажироперевозок 2021 года.

В 2023 году в страны Евросоюза было перевезено в 2,1 раза больше людей, чем в 2022 году.