"Укрзалізниця" перевезла на новорічні свята 1,6 млн пасажирів: найпопулярніші поїзди

В період новорічних свят з 21 грудня 2023 року по 10 січня 2024 року "Укрзалізниця" перевезла 1,6 млн пасажирів, що на 33% більше, ніж за аналогічний період 2022/2023 років.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що на новорічні свята країною курсувало 104 поїзда, враховуючи 10 додатково призначених поїздів, які здійснили 92 рейси.

При цьому, поїздами, які перевезли в різдвяно-новорічний період найбільшу кількість пасажирів, стали поїзди №127/128 Запоріжжя - Львів, №85/86 Львів - Запоріжжя та №81/82 Київ - Ужгород.

Також в цей період "Укрзалізниця" перевезла пікову кількість дітей за груповими замовленнями до гір на відпочинок.

Крім того, 2889 військовослужбовців вчасно дістались додому на довгоочікуваний відпочинок через сервіс спецзамовлень квитків для військових - 74,5% поїздок від загальної кількості оформлених через онлайн-портал припали саме на період пікових зимових перевезень.

"Укрзалізниця" вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень

У 2023 році "Укрзалізниця" перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, зокрема до країн Європи - рекордні 2,1 млн пасажирів. Таким чином УЗ вийшла на показники пасажироперевезень 2021 року.

У 2023 році до країн Євросоюзу було перевезено в 2,1 рази більше людей, ніж у 2022.