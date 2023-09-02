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"Укрзализныця" получит от ЕИБ 100 млн евро: на что пойдут средства
Кабинет Министров по инициативе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры принял решение направить АО "Укрзализныця" 100 млн евро в рамках новой бюджетной программы.
Об этом сообщает "Правительственный портал".
Отмечается, что это кредитные средства от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Они поступили согласно заключенному в 2016 году Соглашению между Украиной и ЕИБ по модернизации украинской железной дороги.
Как отмечают в пресс-службе КМУ, деньги пойдут на строительство, модернизацию и ремонт объектов железнодорожной инфраструктуры, а также на приобретение грузовых вагонов и других перевозочных средств.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Железнодорожный транспорт сейчас – основной перевозчик пассажиров и грузов в Украине. Он играет ключевую роль в обороноспособности и поддержке экономики", - подчеркивают в пресс-службе Кабмина.
Заметим, в июне 2023 года Европейский инвестиционный банк и Укрзализныця подписали грантовое соглашение Европейского Союза в размере 6,7 млн евро для неотложных нужд железнодорожного транспорта в Украине.
Напомним, АО "Укрзализныця" начинает проект по подключению поездов к сети Интернет. Сначала связь должна появиться в 16-ти поездах Интерсити.