"Укрзалізниця" отримає від ЄІБ 100 млн євро: на що підуть кошти

Кабінет Міністрів за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури ухвалив рішення скерувати АТ “Укрзалізниця” 100 млн євро в рамках нової бюджетної програми.

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Про це повідомляє "Урядовий портал".

Зазначається, що це кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Вони надійшли згідно з укладеною в 2016 році Угодою між Україною та ЄІБ щодо модернізації української залізниці.

Як зауважують в пресслужбі КМУ, гроші підуть на будівництво, модернізацію та ремонт об’єктів залізничної інфраструктури, а також на придбання вантажних вагонів та інших засобів для перевезень.

"Залізничний транспорт наразі – основний перевізник пасажирів та вантажів в Україні. Він відіграє ключову роль у обороноздатності та підтримці економіки", - підкреслюють в пресслужбі Кабміну.

Зауважимо, у червні 2023 року Європейський інвестиційний банк і Укрзалізниця підписали грантову угоду Європейського Союзу у розмірі 6,7 млн євро для нагальних потреб залізничного транспорт в Україні.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" розпочинає проєкт з підключення потягів до мережі Інтернет. Спершу зв'язок має з'явитися у 16 поїздах Інтерсіті.