"Укрзализныця" развенчивает фейки об эвакуационных поездах

"Укрзализныця" опровергает информацию о составлении списков пассажиров на эвакуационные поезда.

Об этом сообщает пресс-служба ЖД-предприятия.

"В интернете распространяется фейковая информация об эвакуационных поездах! В частности, из Одессы. Важно: компания не составляет списки людей, которые будут эвакуированы железной дорогой. Не предоставляйте неизвестным людям свои личные данные", – заявили в УЗ.

"Укрзализныця" призвала граждан верить только проверенной информации.

Ранее сообщалось, что 24 февраля “Укрзализныця” запустила эвакуационные поезда из Донецкой и Луганской областей и Одессы.

Позднее стало известно, что в условиях развязанной Россией войны против Украины Укрзализныця" продолжает эвакуировать граждан к западной границе и расширяет список эвакуационных поездов.

Напомним, из-за введения военного положения и комендантского часа "Укрзализныця" изменила расписание некоторых рейсов.