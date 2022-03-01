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Категория
Транспорт
Дата публикации

"Укрзализныця" развенчивает фейки об эвакуационных поездах

"Укрзализныця" развенчивает фейки об эвакуационных поездах
Фото: Facebook/"Укрзализныця"

"Укрзализныця" опровергает информацию о составлении списков пассажиров на эвакуационные поезда. 

  Об этом сообщает пресс-служба ЖД-предприятия.  

интернете распространяется фейковая информация об эвакуационных поездах! В частности, из Одессы. Важно: компания не составляет списки людей, которые будут эвакуированы железной дорогой. Не предоставляйте неизвестным людям свои личные данные", – заявили в УЗ.

Фото 2 — "Укрзализныця" развенчивает фейки об эвакуационных поездах

"Укрзализныця" призвала граждан верить только проверенной информации.

Ранее сообщалось, что 24 февраля “Укрзализныця” запустила эвакуационные поезда из Донецкой и Луганской областей и  Одессы.

Позднее стало известно, что в условиях развязанной Россией войны против Украины Укрзализныця" продолжает эвакуировать граждан к западной границе и расширяет список эвакуационных поездов.

Напомним, из-за введения военного положения и комендантского часа "Укрзализныця" изменила расписание некоторых рейсов.

Автор:
Дмитрий Нарожный