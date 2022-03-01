"Укрзалізниця" розвінчує фейки про евакуаційні поїзди

"Укрзалізниця" спростовує інформацію про складання списків пасажирів на евакуаційні потяги.

Про це повідомляє прес-служба залізничного підприємства.

"В інтернеті поширюється фейкова інформація про евакуаційні поїзди! Зокрема, з Одеси. Важливо: компанія не складає списки людей, які будуть евакуйовані залізницею. Не надайте невідомим людям свої особисті дані", — заявили в УЗ.

"Укрзалізниця" закликала громадян вірити лише перевіреній інформації.

Раніше повідомлялося, що 24 лютого "Укрзалізниця" запустила евакуаційні потяги з Донецької та Луганської областей та Одеси.

Пізніше стало відомо, що в умовах розв'язаної Росією війни проти України "Укрзалізниця" продовжує евакуювати громадян до західного кордону та розширює список евакуаційних поїздів.

Нагадаємо, через запровадження військового стану та комендантську годину "Укрзалізниця" змінила розклад деяких рейсів.