"Укрзализныця" создала запас дизтоплива на 60 суток

Государственная компания "Укрзализныця" сформировала постоянный запас дизельного топлива, которого достаточно для нужд железной дороги на 60 дней. Раньше запасов горючего на железной дороге было на 5 дней.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

По словам главы правления "Укрзализныци" Евгения Лященко, на сегодняшний день весь объем нужного дизеля для бесперебойной работы железнодорожной отрасли обеспечивается благодаря прямым контрактам с зарубежными производителями.

Лященко подчеркнул, что благодаря контрактам с компаниями Orlen и ExxonMobile, "Укрзализныця" первой в Украине начала получать дизельное топливо через северные маршруты, а не через порт Констанца.

Когда в конце 2022 года начали распространяться слухи, что Европа может не обеспечить себя и Украину нефтепродуктами, "Укрзализныця" получила рекомендации от Министерства экономики иметь определенные запасы. Поэтому были приобретены дополнительные 2 танкера от Exxon, чтобы иметь достаточный запас топлива.

"Сохраняли дизель в Клайпеде, чтобы это было безопасно и чтобы иметь резерв. Мы до сих пор потребляем эти остатки, потому что худшие прогнозы не сбылись. Но с точки зрения риск-менеджмента мы свои потребности полностью обеспечили. И сейчас продолжаем работать только с конечными производителями, потому что они прозрачные и дают лучшую цену", - подытожил глава "Укрзализныци".

Напомним, Кабинет министров 14 февраля утвердил список полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства.

26 мая КМУ утвердил список подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы.