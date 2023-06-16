"Укрзалізниця" створила запас дизпалива на 60 діб

Державна компанія "Укрзалізниця" сформувла постійний запас дизельного палива, якого достатньо для потреб залізниці на 60 днів. Раніше запасів пального на залізниці було на 5 днів.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

За словами голови правління "Укрзалізниці" Євгена Лященка, на сьогоднішній день весь обсяг потрібного дизеля для безперебійної роботи залізничної галузі забезпечується завдяки прямим контрактам з закордонними виробниками.

Лященко наголосив, що завдяки контрактам з компаніями Orlen та ExxonMobile, "Укрзалізниця" першою в Україні почала отримувати дизельне паливо через північні маршрути, а не через порт Констанца.

Коли в кінці 2022 року почали поширюватися чутки про те, що Європа може не забезпечити себе та Україну нафтопродуктами, "Укрзалізниця" отримала рекомендації від Міністерства економіки мати певні запаси. Тому було придбано додаткові 2 танкери від Exxon, щоб мати достатній запас палива.

"Зберігали дизель у Клайпеді, щоб це було безпечно й щоб мати резерв. Ми досі споживаємо ці залишки, бо найгірші прогнози не збулися. Але з погляду ризик-менеджменту ми свої потреби повністю забезпечили. І зараз продовжуємо працювати тільки з кінцевими виробниками, бо вони прозорі та дають найкращу ціну", - підсумував очільник "Укрзалізниці".

Нагадаємо, Кабінет міністрів 14 лютого затвердив список корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави.

26 травня КМУ затвердив перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали.

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