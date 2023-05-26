Недосяжні для ворога. Уряд затвердив перелік підземних сховищ для зберігання енергоресурсів

Кабінет міністрів на засіданні 26 травня затвердив перелік підземних споруд, де будуть зберігатися акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це дозволить облаштувати та підтримувати в належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та для інших загроз.

"Одне зі стратегічних завдань уряду — максимальне накопичення та ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і в довгостроковій перспективі. Зокрема, енергетичних ресурсів", — зазначив він.

Також Уряд ухвалив рішення про перетворення одинадцяти організацій Державного резерву України на державні підприємства.

Як відзначив Шмигаль, це перший крок до їх модернізації.

"Осучаснені складські потужності допоможуть Україні створити стратегічні запаси на майбутні десятиліття", - наголосив прем'єр.

Як повідомила пресслужба уряду, затвердження переліку підземних споруд - це один з великого пакета документів, необхідних для якісного завершення в Україні реформи надрокористування.

Згідно з законодавством, надра можуть надаватися у користування не лише для видобування корисних копалин, але й для будівництва відповідних підземних споруд. Використовують такі споруди для різних цілей - наприклад, для зберігання нафти чи газу, або для захоронення відходів виробництва чи запобіганням підтопленню територій після закриття шахт тощо. Це забезпечує комплексний підхід у використанні родовищ.

Однак до цього часу в Україні не існувало вичерпного переліку таких споруд. Тож було досить "широке поле" для маніпуляцій з боку недобросовісних підприємств та трактування норм на "власний розсуд".

Серед ключових цілей реформи надрокористування - сировинна безпека і незалежність, а також інтеграція України до європейської Стратегії розвитку сфери критичної сировини до 2030 року.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України затвердив перелік іноземних фондових бірж, до торгів на яких допущені акції юридичних осіб, крім резидентів Російської Федерації, щоб унеможливити доступ росіян до українського ринку надрокористування.