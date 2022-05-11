"Укрзализныця" вдвое продлила предварительную продажу билетов на 14 поездов

"Укрзализныця" с 12 мая открыла предварительную продажу на 20 суток билетов на 14 поездов по Центральной и Западной Украине. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, речь идет о маршрутах №7/8 Киев – Черновцы; №29/30 Киев – Ужгород; №41/42 Днепр – Львов; №43/44 Ивано-Франковск – Киев; №91/92 Львов – Киев; №97/98 Ковель – Киев; №749/750 Киев – Ивано-Франковск; №779/780 Сумы – Киев; №139/140 Киев – Каменец-Подольский; №145/146 Львов – Ужгород; №769/770 Киев – Каменец-Подольский; №757/758 Киев – Могилев-Подольский; №789/790 Кропивницкий – Киев и №791/792 Кременчуг – Киев.

Билеты можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua и, как отмечают в УЗ, "немного дешевле" - в чат-боте. Напомним, что продажа через партнерские сервисы была на днях остановлена "по соображениям безопасности".

Отметим, что еще 28 марта "Укрзализныця" объявила, что билеты на почти все указанные поезда можно будет купить за 10 дней до отправления.

Однако тогда из-за оккупации российскими войсками Черниговской и Сумской областей не было железнодорожного сообщения в направлении Сум: его возобновили только спустя три недели после ухода войск РФ из региона - с 28 апреля.

В довоенное же время продажу билетов на поезда УЗ открывала за 45 дней, а в 2019 году на ряд популярных поездов был установлен срок в 60 дней. С июня 2020 года он был увеличен до 90 дней для ряда маршрутов из Киева - в Константиновку, оккупированные ныне Новоалексеевку, Херсон и Мариуполь, а также упомянутые выше поезда в Ужгород и Ивано-Франковск (№7/8 и №29/30).