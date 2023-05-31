"Укрзализныцю" привлекут для обновления более 400 км железной дороги Молдовы

"Укрзализныця" и "Железная дорога Молдовы" подписали меморандум по реализации проекта по восстановлению железнодорожного коридора Волчинец - Окница - Бельцы - Унгены - Кишинев - Кайнары протяженностью более 400 км. Об этом сообщает украинская госкомпания.

Проект разработан железнодорожниками Молдовы в рамках инициативы "Пути солидарности", которая поддерживается Европейской комиссией и предусматривает развитие альтернативных логистических путей, в частности для экспорта аграрной продукции Украины.

Как напомнил глава правления УЗ Евгений Лященко, у железнодорожников двух стран уже есть успешный опыт сотрудничества в рамках реализации проекта по восстановлению участка Березино — Бессарабка (Басарабяска), когда украинские железнодорожники помогли коллегам из Молдовы отстроить их часть этого участка, причем работы были выполнены в рекордные сроки.

"Подписание меморандума — это продолжение нашего сотрудничества, которое позволит расширить логистические возможности между странами и увеличить экспортный потенциал. Это также первый пример реализации крупного совместного проекта между странами-партнерами, финансирующими международные институты", — отметил он.

Предполагается, что реализация проекта будет осуществляться на средства партнеров и международных финансовых учреждений, выделяющих Молдове 32 миллиона евро. Завершение работ планируется в конце 2024 года.

Как прокомментировал генеральный директор "Железной дороги Молдовы" Олег Тофилат, Украина имеет необходимую технику и высококвалифицированных работников, которые способны быстро и качественно выполнять любой сложности инфраструктурные проекты.

"Они это доказали в течение прошлого и этого года, когда кроме восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате боевых действий, продолжали реализацию новых проектов, в частности между нашими странами. Благодаря восстановлению инфраструктуры будет увеличена пропускная способность участка, ускорена скорость движения поездов на ней и улучшено качество грузовых перевозок", - указал он.

Напомним, что разобранный до этого участок железной дороги Березино - Басарабяска был восстановлен летом 2022 года: "Укрзализныця" построила более 22 км инфраструктуры на территории Украины и еще 1,2 км путей по контракту с Молдовой на территории этой страны. Впрочем, пропуск грузов через этот участок начался лишь в конце марта 2023 года.