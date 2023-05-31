"Укрзалізницю" залучать для оновлення понад 400 км залізниці Молдови

"Укрзалізниця" та "Залізниця Молдови" підписали меморандум щодо реалізації проєкту з відбудови залізничного коридору Вовчинець (Велчінец) — Окниця — Бєльці — Унгени — Кишинів — Кайнари протяжністю понад 400 км. Про це повідомляє українська держкомпанія.

Зазначається, що проєкт розробили залізничники Молдови в рамках ініціативи "Шляхи солідарності", що підтримується Європейською комісією та передбачає розвиток альтернативних логістичних шляхів, зокрема для експорту аграрної продукції України.

Як нагадав голова правління УЗ Євген Лященко, залізничники двох країн вже мають успішний досвід співпраці в рамках реалізації проєкту з відбудови ділянки Березине — Бессарабка (Басарабяска), коли українські залізничники допомогли колегам з Молдови відбудувати їхню частину цієї дільниці, причому роботи були виконані в рекордні терміни.

"Підписання меморандуму — це продовження нашої співпраці, яка дозволить розширити логістичні можливості між країнами та збільшити експортний потенціал. Це також перший приклад реалізації великого спільного проєкту між країнами-партнерами, який фінансують міжнародні інституції", — зазначив він.

Передбачається, що реалізація проєкту здійснюватиметься на кошти партнерів та міжнародних фінансових установ, які виділяють Молдові 32 мільйони євро. Завершення робіт планується наприкінці 2024 року.

Як прокоментував генеральний директор "Залізниці Молдови" Олег Тофілат, Україна має необхідну техніку і висококваліфікованих працівників, які здатні швидко та якісно виконувати будь-якої складності інфраструктурні проєкти.

"Вони це довели впродовж минулого та цього року, коли крім відбудови інфраструктури, зруйнованої внаслідок бойових дій, продовжували реалізацію нових проєктів, зокрема між нашими країнами. Завдяки відновленню інфраструктури буде збільшено пропускну спроможність дільниці, прискорено швидкість руху поїздів на ній та покращено якість вантажних перевезень", — вказав він.

Нагадаємо, що розібрану до цього ділянку залізниці Березине - Басарабяска було відновлено влітку 2022 року: "Укрзалізниця" збудувала понад 22 км інфраструктури на території України та ще 1,2 км колій за контрактом з Молдовою на території цієї країни. Втім пропуск вантажів через цю ділянку розпочався лише в кінці березня 2023 року.