В четырех областях обесточен ряд участков железной дороги

Ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен в результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Пока пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка и высадка пассажиров идет через подземные переходы.

Напомним, с утра 16 декабря по всей Украине объявлена воздушная тревога. Уже известно о взрывах в Киеве, Харьковской области и Кривом Роге .

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