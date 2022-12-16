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В четырех областях обесточен ряд участков железной дороги
Ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточен в результате повреждения энергетической инфраструктуры из-за российских обстрелов.
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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Пока пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посадка и высадка пассажиров идет через подземные переходы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, с утра 16 декабря по всей Украине объявлена воздушная тревога. Уже известно о взрывах в Киеве, Харьковской области и Кривом Роге .
Источник фото: Depositphotos