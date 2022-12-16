У чотирьох областях знеструмлена низка ділянок залізниці

Низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури через російські обстріли.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посадка та висадка пасажирів триває через підземні переходи.

Нагадаємо, зранку 16 грудня по всій Україні оголошена повітряна тривога. Вже відомо про вибухи у Києві, Харківській області та Кривому Розі.

Джерело фото: Depositphotos