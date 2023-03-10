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В "Дії" снова будут приходить штрафы за нарушение ПДД
Сообщения о штрафах за нарушение правил дорожного движения снова будут приходить в "Дії".
Об этом сообщает пресс-служба "Дії".
"Некоторое время сервис не работал, потому что оплата штрафов переводилась на новые реквизиты. Это было нужно, чтобы средства поступали в местные бюджеты, а не на один счет, как раньше. Доработка успешно завершена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у "Дію" подтянутся все штрафы за период, пока сервис был недоступен.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, в приложении "Дія" для владельцев авто в сентябре 2022 года снова стали доступны штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Национальная полиция Украины 2 февраля сообщила, что сообщения о штрафах за нарушение правил дорожного движения не будут поступать в приложение "Дія", это обусловлено переходом на новые реквизиты.