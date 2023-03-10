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Транспорт
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У "Дії" знову будуть приходити штрафи за порушення ПДР

У "Дії" знову будуть приходити штрафи за порушення ПДР

Повідомлення про штрафи за порушення правил дорожнього руху знову надходитимуть у "Дію".

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Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Якийсь час сервіс не працював, бо оплату штрафів переводили на нові реквізити. Це було потрібно, щоб кошти надходили в місцеві бюджети, а не один рахунок, як раніше. Доопрацювання успішно завершено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у "Дію" підтягнуться всі штрафи за період, поки сервіс був недоступний. 

Зазначимо, в застосунку “Дія” для власників авто у вересні 2022 року знову доступні штрафи за порушення правил дорожнього руху. 

Національна поліція України 2 лютого повідомила, що повідомлення про штрафи за порушення правил дорожнього руху не надходитимуть у "Дію", це зумовлено переходом на нові реквізити.

Автор:
Ніна Комащенко