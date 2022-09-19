В Киевской области восстановили мост, который ранее уничтожили оккупанты

В Киевской области был восстановлен мост через реку Здвиж между населенными пунктами Андреевка и Красная Горка. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

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"В Киевской области между населенными пунктами Андреевка и Красная Горка через реку Здвиж отремонтировали мост. Ранее его взорвали оккупанты, когда бежали из Киевской области", - написал Кулеба.

По его словам, теперь мост полностью функционирует: по ним можно передвигаться грузовыми и легковыми автомобилями.

Ранее в Киевской области в местах поврежденных мостовых переходов автомобильное движение удалось полностью восстановить благодаря временным переправам. Восстановление поврежденных объектов транспортной инфраструктуры началось сразу же после деоккупации региона.

Вместе с тем, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что в результате войны в Украине повреждено или разрушено 305 мостов, почти 24 тысячи километров дорог, 6,3 тысячи километров железнодорожных путей.

Ранее сообщалось, что Украина получит 36 легкосборных мостов протяженностью от 23 до 46 метров от французской компании Matiere.