На Київщині відновили міст, котрий раніше знищили окупанти

На Київщині був відновлений міст через річку Здвиж між населеними пунктами Андріївка та Червона Гірка. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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"На Київщині між населеними пунктами Андріївка та Червона Гірка через річку Здвиж відремонтували міст. Раніше його підірвали окупанти, коли тікали з Київської області", - написав Кулеба.

За його словами, тепер міст повністю функціонує: ним можна пересуватися вантажними й легковими автомобілями.

Раніше у Київській області в місцях пошкоджених мостових переходів автомобільний рух вдалося повністю відновити завдяки тимчасовим переправам. Відбудова пошкоджених об’єктів транспортної інфраструктури розпочалася одразу після деокупації регіону.

Разом з тим, міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що через війну в Україні пошкоджено або зруйновано 305 мостів, майже 24 тисячі кілометрів доріг, 6,3 тисячі кілометрів залізничних колій.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає 36 легкозбірних мостів завдовжки від 23 до 46 метрів від французької компанії Matiere.