В МВД призвали тероборону отказаться от засилья блокпостов на дорогах: мешают доставке военных, еды и топлива

Представителям отрядов территориальной обороны следует свернуть работу необоснованных блокпостов на дорогах для ускорения передвижения по стране военных, грузов продовольствия и топлива, отмечает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"В первые дни после вероломного вторжения РФ и призыва к оружию по всей Украине стихийно начали устанавливаться блокпосты силами местной теробороны. Силами ОТО во многих местах магистральные дороги были перегорожены бетонными блоками. Но сейчас, когда блицкриг нацистского диктатора не удался, необходимо упорядочить работу блокпостов", — написал он.

По словам Геращенко, в особенности это касается основных транспортных артерий, которые ведут из стран Европейского Союза в Киев.

"Блокпост нужен для того, чтобы, работая в четкой вертикали военного командования, регулировать транспортные потоки, задерживать тех, кого нужно задержать, и помогать тем, кому нужно помочь", — подчеркнул он.

Советник министра отметил, что из-за стихийного возникновения блокпостов и бездумного перегораживания дорог бетонными блоками и другими заграждениями в первые дни после российского вторжения на выездах и въездах в Киев возникли огромные пробки на десятки километров.

"Ввиду того, что Украина сейчас полностью заблокирована с моря, автомобильные дороги являются стратегически важными для перемещения военных, продовольствия и топлива! Поэтому важнейшей задачей на сегодня является упорядочивание работы блокпостов на основных магистралях", — указал Геращенко.

Он подчеркнул, что блокпостов на въездах и выездах из почти каждого городка в центральной, южной и западной Украине быть более не должно.

"Обращаюсь к членам отрядов территориальной обороны. Ваша работа очень важна. И впереди будет еще немало пота, крови и слез. Но сейчас нужно беспрекословно выполнять требования военного командования и полиции по упорядочиванию работы блокпостов и в первую очередь убрать с проезжей части бетонные блоки и другие заграждения, необоснованно задерживающие движение транспорта", — заключил советник главы МВД.

По его словам, ускорение логистики грузов и движения пассажиров на дорогах Украины лишь приблизит ее победу в войне. Отметим также, что озвученную позицию в комментариях к посту Геращенко поддержал и гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.