У МВС закликали тероборону відмовитися від засилля блокпостів на дорогах: заважають пересуванню військових, їжі та палива

Представникам загонів територіальної оборони слід звернути роботу необґрунтованих блокпостів на дорогах для прискорення пересування країною військових, вантажів продовольства та палива, зазначає радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"У перші дні після віроломного вторгнення РФ і заклику до зброї по всій Україні стихійно почали встановлюватися блокпости силами місцевої тероборони. Силами ОТГ у багатьох місцях магістральні дороги були перегороджені бетонними блоками. Але зараз, коли бліцкриг нацистського диктатора не вдався, необхідно впорядкувати роботу", — написав він.

За словами Геращенка, це особливо стосується основних транспортних артерій, які ведуть з країн Європейського Союзу до Києва.

"Блокпост потрібен для того, щоб, працюючи у чіткій вертикалі військового командування, регулювати транспортні потоки, затримувати тих, кого потрібно затримати, та допомагати тим, кому потрібно допомогти", — наголосив він.

Радник міністра зазначив, що через стихійне виникнення блокпостів та бездумне перегородження доріг бетонними блоками та іншими загородженнями в перші дні після російського вторгнення на виїздах та в'їздах до Києва виникли величезні пробки на десятки кілометрів.

"Зважаючи на те, що Україна зараз повністю заблокована з моря, автомобільні дороги є стратегічно важливими для переміщення військових, продовольства та палива! Тому найважливішим завданням на сьогодні є впорядкування роботи блокпостів на основних магістралях", — зазначив Геращенко.

Він підкреслив, що блокпостів на в'їздах та виїздах із майже кожного містечка у центральній, південній та західній Україні бути більше не повинно.

"Звертаюся до членів загонів територіальної оборони. Ваша робота дуже важлива. І попереду буде ще чимало поту, крові та сліз. Але зараз потрібно беззаперечно виконувати вимоги військового командування та поліції щодо впорядкування роботи блокпостів і насамперед прибрати з проїжджої частини бетонні блоки та інші загородження, що необґрунтовано затримують рух транспорту", — підсумував радник голови МВС.

За його словами, прискорення логістики вантажів та руху пасажирів на дорогах України лише наблизить її перемогу у війні. Зазначимо також, що озвучену позицію у коментарях до посту Геращенка підтримав і гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.