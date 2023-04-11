В "Украэрорухе" объяснили, почему Евроконтроль прогнозирует отсутствие полетов в Украине до конца 2029 года

Нынешний прогноз Европейской организации по безопасности аэронавигации относительно вероятного отсутствия гражданских полетов в Украине до конца 2029 года (что на сегодня является горизонтом планирования), учитывает только имеющиеся факторы и не учитывает вероятность изменения военно-политической ситуации.

Как указывают в сообщении госпредприятия "Украэрорух", такой 7-летний прогноз издается подразделением STATFOR Евроконтроля дважды в год, он касается воздушного движения по всем странам-членам организации, коих 41, и в целом по Европейскому региону. Такие прогнозы используются странами-членами Евроконтроля для ежегодного расчета ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию.

Отмечается, что опубликованный прогноз базируется на текущей ситуации в авиационной отрасли и конфигурации маршрутов, в частности закрытии воздушного пространства Украины для гражданских полетов из-за военных действий.

Также учтены существенные ограничения полетов в воздушном пространстве Молдовы (тоже из соображений безопасности), России и Беларуси (из-за санкционных запретов), существенное уменьшение полетов в Польше, балтийских, скандинавских странах и соответствующее увеличение интенсивности полетов в юго-восточной части Европы (с целью облета закрытых зон).

В "Украэрорухе" подчеркивают, что Евроконтроль не генерирует и не использует военные прогнозы, аналитику или предположения для создания своих собственных прогнозов. Указанные расчеты также не содержат других факторов неопределенности, таких как непрогнозируемая экономическая турбулентность, эскалация геополитической напряженности и другие непредсказуемые события, которые могут оказать негативное влияние на развитие авиации.

"Поэтому учитывая факт существующей военной агрессии РФ на территории Украины специалисты Евроконтроля на основе этих актуальных вводных данных сделали предположение до конца горизонта планирования - то есть до 2029 года. После появления новых объективных факторов, таких как завершение войны и переформатирование сети маршрутов, прогноз Евроконтроля будет обновлен с использованием новых данных", - объясняет аэронавигационное предприятие.

При этом заявляют, что, несмотря на обстоятельства форс-мажора, вызванные военной агрессией России, Украина полноценно готовится к возобновлению полетов в своем воздушном пространстве.

Так, совместно с Евроконтролем разработан План мероприятий по восстановлению аэронавигационного обслуживания в воздушном пространстве Украины, являющийся неотъемлемой частью государственных программ восстановления транспортного сектора и экономики Украины.

Такой план включает полный спектр необходимых составляющих процесса: восстановление инфраструктуры, операционные процедуры, авиационную безопасность, подготовку персонала, сертификацию, взаимодействие с международными партнерами, финансирование и так далее.

В заголовке же сообщения "Украэрорух" обещает, что украинское воздушное пространство будет открыто "сразу после завершения военных действий и победы Украины".