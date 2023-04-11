В "Украерорусі" пояснили, чому Євроконтроль прогнозує відсутність польотів в Україні до кінця 2029 року

Нинішній прогноз Європейської організації з безпеки аеронавігації щодо ймовірної відсутності цивільних польотів в Україні до кінця 2029 року, що на сьогодні є часовим горизонтом планування, враховує лише наявні фактори та не враховує імовірність зміни військової-політичної ситуації.

Як вказують у повідомленні держпідприємства "Украерорух", такий 7-річний прогноз видається підрозділом STATFOR Євроконтролю двічі на рік, він стосується повітряного руху по всіх країнах-членах організації, яких є 41, та в цілому по Європейському регіону. Такі прогнози використовуються країнами-членами Євроконтролю для щорічного розрахунку ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування.

Зазначається, що опублікований нині прогноз базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, зокрема закритті повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії.

Також враховано суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (теж з міркувань безпеки), Росії та Білорусі (через санкційні заборони), суттєве зменшення польотів у Польщі, балтійських, скандинавських країнах та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон).

В "Украерорусі" підкреслюють, що Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози, аналітику чи припущення для створення своїх власних прогнозів. Вказані розрахунки також не містять інших факторів невизначеності, як зокрема непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості та інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації.

"Тому з огляду на факт існуючої військової агресії РФ на території України фахівці Євроконтролю на основі цих актуальних вхідних даних зробили припущення до кінця горизонту планування - тобто до 2029 року. Після появи нових об’єктивних факторів, як то завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних", - пояснює аеронавігаційне підприємство.

При цьому там заявляють, що, незважаючи на обставини форс-мажору, викликані військовою агресією Росії, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі.

Так, спільно з Євроконтролем розроблено План заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України, що є невід’ємною частиною державних програм відновлення транспортного сектору та економіки України.

Такий план охоплює повний спектр необхідних складових процесу: відновлення інфраструктури, операційні процедури, авіаційну безпеку, підготовку персоналу, сертифікацію, взаємодію з міжнародними партнерами, фінансування тощо.

У заголовку ж повідомлення "Украерорух" обіцяє, що український повітряний простір буде відкрито "відразу після завершення воєнних дій та перемоги України".