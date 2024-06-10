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В Украине выставили на конкурс 20 межобластных пассажирских маршрутов
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры проведет 17 июля второй конкурс на межобластные маршруты автоперевозчиков.
Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.
"Продолжаем объявлять конкурс на межобластные маршруты. Второй в этом году конкурс запланировали провести 17 июля. Речь идет о 20 маршрутах общего пользования", - отметил Деркач.
Он уточнил, что в целом, Мининфраструктуры планирует еще объявить конкурс как минимум на 30 маршрутов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Это те маршруты, обращения по которым мы получали последний год. Если же община, перевозчик или местные власти считают нужным открывать маршруты, то следует обратиться в Министерство", - пояснил Деркач.
Подробнее об условиях текущего конкурса перевозчики могут узнать по ссылке .
"Вместе с этим планируем начинать обсуждение с перевозчиками изменения к процедуре проведения конкурса. В ближайшее время сделаем анонс и проведем встречу, чтобы действительно сделать эффективную, быструю и качественную процедуру", - подчеркнул Деркач.
Он добавил, что также Мининфраструктуры активно открывает международные автобусные маршруты по действующей процедуре. В этом году уже открыто около 140 новых маршрутов.
"Параллельно с этим тестируем онлайн-кабинет открытия международных автобусных маршрутов. Призываю перевозчиков присоединяться к тестированию, чтобы запустить классный инструмент для бизнеса вместе", - отметил Деркач.
Изменения в сфере внутренних пассажирских перевозок
В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры объявили о начале постепенных изменений в сфере внутренних пассажирских перевозок.
Перевозчикам были представлены мероприятия, которые планируется реализовать до конца года, а именно:
- Возобновление конкурсов на межобластные маршруты
- Запуск системы естьКонкурс
- Упрощение паспорта маршрута
- Упорядочение сети автостанций
- Прозрачные условия для открытия автостанций.