В Украине выставили на конкурс 20 межобластных пассажирских маршрутов

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры проведет 17 июля второй конкурс на межобластные маршруты автоперевозчиков.

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Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

"Продолжаем объявлять конкурс на межобластные маршруты. Второй в этом году конкурс запланировали провести 17 июля. Речь идет о 20 маршрутах общего пользования", - отметил Деркач.

Он уточнил, что в целом, Мининфраструктуры планирует еще объявить конкурс как минимум на 30 маршрутов.

"Это те маршруты, обращения по которым мы получали последний год. Если же община, перевозчик или местные власти считают нужным открывать маршруты, то следует обратиться в Министерство", - пояснил Деркач.

Подробнее об условиях текущего конкурса перевозчики могут узнать по ссылке .

"Вместе с этим планируем начинать обсуждение с перевозчиками изменения к процедуре проведения конкурса. В ближайшее время сделаем анонс и проведем встречу, чтобы действительно сделать эффективную, быструю и качественную процедуру", - подчеркнул Деркач.

Он добавил, что также Мининфраструктуры активно открывает международные автобусные маршруты по действующей процедуре. В этом году уже открыто около 140 новых маршрутов.

"Параллельно с этим тестируем онлайн-кабинет открытия международных автобусных маршрутов. Призываю перевозчиков присоединяться к тестированию, чтобы запустить классный инструмент для бизнеса вместе", - отметил Деркач.

Изменения в сфере внутренних пассажирских перевозок

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры объявили о начале постепенных изменений в сфере внутренних пассажирских перевозок.

Перевозчикам были представлены мероприятия, которые планируется реализовать до конца года, а именно:

Возобновление конкурсов на межобластные маршруты

Запуск системы естьКонкурс

Упрощение паспорта маршрута

Упорядочение сети автостанций