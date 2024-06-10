В Україні виставили на конкурс 20 міжобласних пасажирських маршрутів

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури проведе 17 липня другий конкурс на міжобласні маршрути для автоперевізників.

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Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"Продовжуємо оголошувати конкурс на міжобласні маршрути. Другий в цьому році конкурс запланували провести 17 липня. Йдеться про 20 маршрутів загального користування", - зауважив Деркач.

Він уточнив що загалом, Мінінфраструктури планує ще оголосити конкурс як мінімум на 30 маршрутів.

"Це ті маршрути, звернення щодо яких ми отримували останній рік. Якщо ж громада, перевізник чи місцева влада вважають потрібним відкривати маршрути, то варто звернутись до Міністерства", - пояснив Деркач.

Детальніше про умови поточного конкурсу перевізники можуть дізнатися за посиланням.

"Разом з цим, плануємо починати обговорення з перевізниками зміни до процедури проведення конкурсу. Найближчим часом зробимо анонс та проведемо зустріч, щоб дійсно зробити ефективну, швидку та якісну процедуру", - підкреслив Деркач.

Він додав, що також Мінінфраструктури активно відкриває міжнародні автобусні маршрути за поки чинною процедурою. В цьому році вже відкрито майже 140 нових маршрутів.

"Паралельно з цим, тестуємо онлайн-кабінет відкриття міжнародних автобусних маршрутів. Закликаю перевізників долучатись до тестування, щоб запустити класний інструмент для бізнесу разом", - зазначив Деркач.

Зміни у сфері внутрішніх пасажирських перевезень

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури оголосили початок поступових змін у сфері внутрішніх пасажирських перевезень.

Перевізникам були представлені заходи, які планується реалізувати до кінця року, а саме:

Відновлення конкурсів на міжобласні маршрути

Запуск системи єКонкурс

Спрощення паспорту маршруту

Впорядкування мережі автостанцій