- Категория
- Транспорт
- Дата публикации
-
В "Укрзализныце" объяснили, что делать пассажирам, опоздавшим на поезд из-за протестов поляков на границе
Пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс польскими протестующими, в течение суток могут сесть на другой поезд "Укрзализныци".
Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
В ведомстве отмечают, что получают все больше сообщений о том, что пассажиры, которые автомобилями и автобусами направляются к поездам из Польши в Украину, не могут вовремя добраться до вокзалов из-за перекрытия трасс польскими активистами.
"Железнодорожники всегда поддерживают своих, поэтому те пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд Укрзализныци из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс", - подчеркивают "Укрзализныци".Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Список поездов, для которых действует указанная опция
Как сообщили в "Укрзализныце", такая опция доступна для следующих поездов:
- №768 Варшава – Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);
- №32 Перемышль – Запорожье;
- №52 Перемышль – Киев;
- №716 Перемышль – Киев;
- №706 Перемышль – Киев;
- №90 Перемышль – Киев;
- №94 Хелм – Харьков;
- №24 Хелм – Киев;
- №20 Хелм – Киев;
- №120 Хелм – Днепр.
"Укрзализныця не гарантирует наличие свободных мест, однако сделает все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров в поездах и довезти в Украину по графику", - подчеркнули в "Укрзализныце".
Там добавили, что движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме.
Напомним, в связи с акциями протеста фермеров на границе с Польшей, включающих попытки блокады железнодорожных путей, "Укрзалізниця " призывает украинских аграриев изменить маршруты своих грузов и отправлять их через Венгрию.