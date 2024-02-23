В "Укрзализныце" объяснили, что делать пассажирам, опоздавшим на поезд из-за протестов поляков на границе

Пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс польскими протестующими, в течение суток могут сесть на другой поезд "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В ведомстве отмечают, что получают все больше сообщений о том, что пассажиры, которые автомобилями и автобусами направляются к поездам из Польши в Украину, не могут вовремя добраться до вокзалов из-за перекрытия трасс польскими активистами.

"Железнодорожники всегда поддерживают своих, поэтому те пассажиры, которые не успеют на свой поезд из-за перекрытия трасс, в течение суток могут сесть на другой поезд Укрзализныци из Перемышля, Люблина и Хелма в Украину с билетами на свой пропущенный рейс", - подчеркивают "Укрзализныци".

Список поездов, для которых действует указанная опция

Как сообщили в "Укрзализныце", такая опция доступна для следующих поездов:

№768 Варшава – Рава-Русская (посадка возможна по Люблину);

№32 Перемышль – Запорожье;

№52 Перемышль – Киев;

№716 Перемышль – Киев;

№706 Перемышль – Киев;

№90 Перемышль – Киев;

№94 Хелм – Харьков;

№24 Хелм – Киев;

№20 Хелм – Киев;

№120 Хелм – Днепр.

"Укрзализныця не гарантирует наличие свободных мест, однако сделает все возможное, чтобы удобно разместить дополнительных пассажиров в поездах и довезти в Украину по графику", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Там добавили, что движение поездов между Польшей и Украиной происходит в стандартном режиме.

Напомним, в связи с акциями протеста фермеров на границе с Польшей, включающих попытки блокады железнодорожных путей, "Укрзалізниця " призывает украинских аграриев изменить маршруты своих грузов и отправлять их через Венгрию.