В "Укрзалізниці" пояснили, що робити пасажирам, які не встигли на поїзд через протести поляків на кордоні

Пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас польськими протестувальниками, впродовж доби можуть сісти на інший потяг “Укрзалізниці”.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

У відомстві зазначають, що отримують все більше повідомлень про те, що пасажири, які автівками та автобусами прямують до поїздів з Польщі до України, не можуть вчасно дістатись вокзалів через перекриття трас польськими активістами.

"Залізничники завжди підтримують своїх, тож ті пасажири, які не встигнуть на свій поїзд через перекриття трас, впродовж доби можуть сісти на інший поїзд Укрзалізниці з Перемишля, Любліна та Хелма до України з квитками на свій пропущений рейс", - наголошують в "Укрзалізниці.

Перелік потягів, для яких діє вказана опція

Як повідомили в "Укрзалізниці", така опція доступна для наступних поїздів:

№768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива по Любліну);

№32 Перемишль - Запоріжжя;

№52 Перемишль - Київ;

№716 Перемишль - Київ;

№706 Перемишль - Київ;

№90 Перемишль - Київ;

№94 Хелм - Харків;

№24 Хелм - Київ;

№20 Хелм - Київ;

№120 Хелм - Дніпро.

"Укрзалізниця не гарантує наявність вільних місць, проте зробить все можливе, щоб зручно розмістити додаткових пасажирів у поїздах та довезти в Україну за графіком", - підкреслили в "Укрзалізниці".

Там додали, що рух поїздів між Польщею та Україною наразі відбувається в стандартному режимі.

Нагадаємо, у зв'язку з акціями протесту фермерів на кордоні з Польщею, які включають спроби блокади залізничних шляхів, Укрзалізниця закликає українських аграріїв змінити маршрути своїх вантажів та відправляти їх через Угорщину.