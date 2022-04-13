ВСУ призывают украинцев отдать запчасти, снятые с российской боевой техники

Военнослужащие Вооруженных сил Украины призывают всех вернуть запчасти от трофейной российской техники, чтобы она могла полноценно служить украинской армии.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, это оборудование не представляет никакой ценности, кроме коллекционной.

"А для ВСУ это возможность довести до рабочего состояния заброшенные и завоеванные машины, которые будут нас оберегать", – написал глава Сумской ОВА.

Живицкий добавил, что случае наличия у граждан любых запчастей от военной техники их следует передать украинским военным. Телефон для связи: (096) 416-03-25.

Ранее Живицкий заявил, что Сумская область полностью освобождена от российских оккупантов, однако в регион возвращаться пока еще опасно.

В частности, российские военные заминировали многие участки, кроме того, от боев остались невзорвавшиеся снаряды.

Напомним, с начала полномасштабной войны украинские военные захватили более 1 тысячи единиц российской техники.

По данным военно-аналитической организации Oryx, с начала вторжения Россия потеряла 2696 единиц транспортных средств военного назначения. При этом 1414 из них было уничтожено, 39 повреждено, 236 брошено и 1007 захвачено.

Военным удалось захватить 184 танка, 119 боевых бронированных машин, 163 БМП, 47 БТР, 28 мобильных машин пехоты, 7 станций связи и 47 инженерных машин.