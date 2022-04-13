ЗСУ закликають українців віддати запчастини, зняті з російської бойової техніки

Військовослужбовці Збройних сил України закликають усіх повернути запчастини від трофейної російської техніки, щоб вона могла повноцінно служити українській армії.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, це обладнання не становить жодної цінності, крім колекційної.

"А для ЗСУ це можливість довести до робочого стану покинуті та завойовані машини, які будуть нас оберігати", - написав голова Сумської ОВУ.

Живицький додав, що у разі наявності у громадян будь-яких запчастин від військової техніки їх слід їх передати українським військовим. Телефон для зв'язку: (096) 416-03-25.

Раніше Живицький заявив, що Сумську область повністю звільнено від російських окупантів, однак у регіон повертатися поки що небезпечно.

Зокрема, російські військові замінували багато ділянок, крім того, від боїв залишилися нерозірвані снаряди.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни українські військові захопили понад 1 тисячу одиниць російської техніки.

За даними військово-аналітичної організації Oryx, з початку вторгнення Росія втратила 2696 одиниць транспортних засобів військового призначення. При цьому 1414 з них було знищено, 39 пошкоджено, 236 кинуто та 1007 захоплено.

Військовим вдалося захопити 184 танки, 119 бойових броньованих машин, 163 БМП, 47 БТР, 28 мобільних машин піхоти, 7 станцій зв'язку та 47 інженерних машин.