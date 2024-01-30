Хищение денег на закупках газа: "УЗ" уже возместили 68 млн гривен

Частная компания возместила "Укрзалізниці" 68 миллионов гривен ущерба, вызванного незаконными действиями ее руководства в период с 2016 по 2020 годы.

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Об этом сообщили в пресс-службе САП.

Во время проведения следственных процедур было установлено, что в течение периода с декабря 2016 по январь 2020 руководители филиала "Центр обеспечения производства "Укрзализныци" вступили в сговор с представителями газовых компаний с целью организации закупок голубого топлива вне рамок тендерных процедур и согласовывали дополнительную наценку на снабжение газа.

Размер этой наценки в разные периоды составлял от 200 до 1000 гривен на тысячу кубометров.

Сообщается, что схема, реализованная этим образом, нанесла ущерб "Укрзализныце" на сумму более 206 миллионов гривен. По данным НАБУ, разворованные таким образом средства были распределены между участниками преступной схемы. Позже компания признала недопустимость действий своего руководства и согласилась возместить большинство нанесенного ущерба Укрзализныци в течение шести месяцев.

На сегодняшний день в досудебном расследовании в отношении двух участников схемы, в частности руководителя филиала ЦОО "Укрзализныци" и фактического владельца компании-поставщика, завершено расследование.

11 июня следователь судья Высшего антикоррупционного суда применил к нему мера пресечения в виде 60 дней содержания под стражей с альтернативой 30 миллионов гривен залога.

Еще два участника согласно соглашениям о признании вины возместили 2 миллиона гривен "Укрзализныци", а также перечислили еще 3 миллиона гривен на нужды Вооруженных Сил Украины.

По информации САП, действия лиц квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).