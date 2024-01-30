Розкрадання грошей на закупівлях газу: "УЗ" вже відшкодували 68 млн гривень

Приватна компанія відшкодувала "Укрзалізниці" 68 мільйонів гривень збитків, спричинених незаконними діями її керівництва в період з 2016 по 2020 роки.

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Про це повідомили у пресслужбі САП.

Під час проведення слідчих процедур було встановлено, що протягом періоду з грудня 2016 року по січень 2020 року керівники філії "Центр забезпечення виробництва "Укрзалізниці" вступили в змову з представниками газових компаній з метою організації закупівель блакитного палива поза рамками тендерних процедур та узгоджували додаткову націнку на постачання газу.

Розмір цієї націнки в різні періоди становив від 200 до 1000 гривень на тисячу кубічних метрів.

Повідомляється, що схема, реалізована цим чином, завдала збитків "Укрзалізниці" на суму понад 206 мільйонів гривень. За даними НАБУ, розкрадені таким чином кошти були розподілені між учасниками злочинної схеми. Пізніше компанія визнала неприпустимість дій свого керівництва та згодилася відшкодувати більшість завданих збитків Укрзалізниці протягом шести місяців.

На сьогодні в досудовому розслідуванні стосовно двох учасників схеми, зокрема керівника філії ЦЗВ "Укрзалізниці" та фактичного власника компанії-постачальника, завершено розслідування.

11 червня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до нього запобіжний захід у виді 60 днів тримання під вартою з альтернативою 30 мільйонів гривень застави.

Ще двоє учасників згідно з угодами про визнання вини відшкодували 2 мільйони гривень "Укрзалізниці", а також перерахували ще 3 мільйони гривень на потреби Збройних Сил України.

За інформацією САП, дії осіб кваліфіковані за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою).