За первое полугодие 2024 года грузооборот российских портов Азово-Черноморского бассейна снизился

В результате экономических санкций и напряженной геополитической ситуации РФ стала сталкиваться с трудностями в морской торговле. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна за январь-июнь 2024 составил 134 млн тонн, что на 8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом пишет ЦТС.

Общий грузооборот морских портов России за этот период уменьшился на 3,1% и составил 448,6 млн. тонн. Снижение наблюдалось как в перевалке сухих, так и наливных грузов. В частности, перевалка угля уменьшилась на 12%, а нефтепродуктов – на 9,6%.

Эта тенденция наблюдается на фоне общего понижения грузооборота в большинстве морских бассейнов России. Так, грузооборот портов Арктического бассейна снизился на 4,7%, Дальневосточного – на 2,1%.

Только порты Балтийского и Каспийского бассейнов показали рост на 1,3% и 23,4% соответственно.

Добавим, недавно Служба безопасности задержала в акватории Одесской области иностранное грузовое судно и его капитана, работавшего на агрессора.

Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказы РФ на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма.

Из-за санкций США российские корабли простаивают месяцами

Десятки российских нефтяных танкеров после введения санкций Министерством финансов США простаивают без дела, что демонстрирует способность США разрушить систему поставок нефти из России, если они этого пожелают.

С октября 2023 г. санкционный список США пополнился 40 судами, задействованными в российской торговле нефтью. Основной причиной включения в список стало нарушение ценового лимита, установленного с целью ограничения доступа Кремля к нефтяным доходам.

Известно, что среди 40 попавших под санкции судов 21 принадлежит российской государственной судоходной компании "Совкомфлот". Большинство из остальных 19 судов контролируются компанией Hennesea Holdings Ltd (Объединенные Арабские Эмираты).