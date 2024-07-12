За перше півріччя 2024 року вантажообіг російських портів Азово-Чорноморського басейну знизився

Внаслідок економічних санкцій та напруженої геополітичної ситуації РФ почала стикатися з труднощами у морській торгівлі. Вантажообіг морських портів Азово-Чорноморського басейну за січень-червень 2024 року склав 134 млн тонн, що на 8% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Про це пише ЦТС.

Загальний вантажообіг морських портів Росії за цей період зменшився на 3,1% і склав 448,6 млн тонн. Зниження спостерігалося як у перевалці сухих, так і наливних вантажів. Зокрема, перевалка вугілля зменшилася на 12%, а нафтопродуктів - на 9,6%.

Ця тенденція спостерігається на тлі загального зниження вантажообігу в більшості морських басейнів Росії. Так, вантажообіг портів Арктичного басейну знизився на 4,7%, Далекосхідного - на 2,1%.

Лише порти Балтійського та Каспійського басейнів показали зростання на 1,3% та 23,4% відповідно.

Додамо, нещодавно Служба безпеки затримала в акваторії Одещини іноземне вантажне судно та його капітана, який працював на агресора.

Корабель ходив під прапором однієї з країн Центральної Африки, а його екіпаж виконував замовлення РФ на вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму.

Через санкції США російські кораблі простоюють місяцями

Десятки російських нафтових танкерів після запровадження санкцій Міністерством фінансів США простоюють без діла, що демонструє здатність США зруйнувати систему постачання нафти з Росії, якщо вони цього забажають.

З жовтня 2023 року санкційний список США поповнився 40 суднами, задіяними у російській торгівлі нафтою. Основною причиною включення до списку стало порушення цінового ліміту, встановленого з метою обмеження доступу Кремля до нафтових доходів.

Відомо, що серед 40 суден, що потрапили під санкції, 21 належить російській державній судноплавній компанії "Совкомфлот". Більшість з решти 19 суден контролюються компанією Hennesea Holdings Ltd (Об'єднані Арабські Емірати).