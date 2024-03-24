В Киевской области построят современный реабилитационный госпиталь

Киевская областная военная администрация и фонд американского благотворителя Делла Лоя Хансена начали совместную работу по разработке концепции создания в Киевской области современного реабилитационного госпиталя для военнослужащих и гражданских лиц.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОВА.

Современный реабилитационный госпиталь

Отмечается, что проект нуждается в больших инвестициях. Поэтому для его реализации необходимо привлечение круга благотворителей, правительственных, неправительственных организаций под руководством Фонда Миссия Хансена в Украине.

"Со следующей недели приступим к детальному анализу всей документации. К работе привлекаем международную коалицию архитекторов и инженеров медицинских построек. Заведение станет стандартом для будущих реабилитационных центров как в Украине, так и в других странах мира, пострадавших от войны. Этот современный центр удовлетворит как физические, так и психологические потребности", – рассказал глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Отстроят 10 школ

По словам Кравченко, еще один проект, который планируется реализовать в Киевской области – возвращение к качественному обучению 10 тыс. школьников.

Так, благотворительный Фонд "Миссия Хансена в Украине" вместе с внешними финансовыми партнерами планирует отстроить 10 школ, разрушенных в результате полномасштабного вторжения.

"Планируется обустроить укрытие в учебных заведениях. Также будет рассмотрена возможность завершения строительства образовательных учреждений, начатого еще до полномасштабного вторжения", – подчеркнул Кравченко.

Одну из школ построят в селе Тарасовка в "Городке Хансена" до 1 сентября 2025 года. Это современное заведение площадью около 6,5 тыс. кв. м, рассчитанный на 700 детей. Обустроят 24 класса, библиотеку, спортзал, укрытие, два спортивных корта, конференц-зал.

Всего в Киевской области Благотворительный Фонд "Миссия Хансена в Украине" реализует 3 социальных проекта. Это жилье для внутри перемещенных лиц, общей мощностью 894 квартиры.

В Киевской области полностью или частично восстановлено почти 200 учебных заведений

В Киевской области уже полностью или частично восстановили 198 учебных заведений, которые были повреждены из-за полномасштабного вторжения России. Среди них – 122 школы и 71 садик.

Планируется восстановить еще 15 детсадов. В девяти уже ведутся работы, в частности, в Бучанской, Ирпенской, Бородянской, Броварской и других общинах.

Также в Киевской области продолжаются работы по обустройству укрытий. Сейчас они строятся в 18 школах и детских садах, а в 26 учебных заведениях продолжаются ремонты хранилищ. На большинстве объектов готовность составляет более 80%.