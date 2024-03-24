На Київщині побудують сучасний реабілітаційний госпіталь

Київська обласна військова адміністрація і фонд американського благодійника Делла Лоя Хансена розпочали спільну роботу з розробки концепції створення на Київщині сучасного реабілітаційного госпіталю для військовослужбовців і цивільних осіб.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба Київської ОВА.

Сучасний реабілітаційний госпіталь

Зазначається, що проєкт потребує чималих інвестицій. Тому для його реалізації необхідне залучення кола благодійників, урядових, неурядових організацій під керівництвом Фонду «Місія Хансена в Україні».

«З наступного тижня розпочнемо детальний аналіз всієї документації. До роботи залучаємо міжнародну коаліцію архітекторів та інженерів медичних будівель. Заклад стане стандартом для майбутніх реабілітаційних центрів як в Україні, так і в інших країнах світу, які постраждали від війни. Цей сучасний центр задовольнить як фізичні, так і психологічні потреби», – розповів очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Відбудують 10 шкіл

За словами Кравченко, ще один проєкт, який планується реалізувати на Київщині – повернення до якісного навчання 10 тис. школярів.

Так, благодійний Фонд «Місія Хансена в Україні» разом із зовнішніми фінансовими партнерами планує відбудувати 10 шкіл, які були зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення.

«Планується облаштувати укриття в закладах освіти. Також розглядатиметься можливість завершення будівництва освітніх закладів, розпочатого ще до повномасштабного вторгнення», – підкреслив Кравченко.

Одну зі шкіл побудують в селі Тарасівка в «Містечку Хансена» до 1 вересня 2025 року. Це сучасний заклад площею майже 6,5 тис. кв. м, розрахований на 700 дітей. Облаштують 24 класи, бібліотеку, спортзал, укриття, два спортивні корти, конференц-зал.

Загалом на Київщині Благодійний Фонд «Місія Хансена в Україні» реалізує 3 соціальних проєкти. Це житло для внутрішньо переміщених осіб, загальною потужністю 894 квартири.

У Київській області повністю або частково відновлено майже 200 закладів освіти

На Київщині вже повністю або частково відновили 198 закладів освіти, які були пошкоджені через повномасштабне вторгнення Росії. Серед них - 122 школи та 71 садочок.

Планується відновити ще 15 дитсадків. У дев'яти вже ведуться роботи, зокрема, в Бучанській, Ірпінській, Бородянській, Броварській та інших громадах.

Також на Київщині тривають роботи з облаштування укриттів. Наразі вони будуються у 18 школах та дитячих садках, а у 26 закладах освіти тривають ремонти сховищ. На більшості обʼєктів готовність становить понад 80%.