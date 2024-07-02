Япония поможет отстроить детский сад в Одессе, поврежденный ракетным ударом

1 июля 2024 года между мэром Йокогамы Такехару Яманакой и директором Представительства UNDP (Программа развития ООН) в Токио Хидеко Хадзиалич было подписано Соглашение о сотрудничестве в восстановлении объектов социальной инфраструктуры в Украине, особенно в Одессе и близлежащих районах.

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Об этом сообщает Одесский городской совет.

Согласно сообщению, город Йокогама и UNDP в Украине начнут сотрудничество путем содействия восстановлению детского сада №141, поврежденного в результате ракетного удара по Одессе.

Отмечается, что инициатива сосредоточена на восстановлении трех ключевых зданий детского сада: главного здания, являющегося объектом культурного наследия; двухэтажного блока для ухода за детьми и общежития, а также более нового здания, нуждающихся в ремонте.

Фото: Одесский городской совет

После этого город Йокогама и UNDP в Украине объединят усилия для обеспечения этих зданий всем необходимым оборудованием и учебными материалами для детей.

Целью восстановления является создание безопасной обучающей среды для детей в Одессе благодаря партнерству между UNDP, Йокогамой и органами местного самоуправления.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в своем видеообращении выразил благодарность за поддержку партнеров.

"Подписание этого соглашения подтверждает многостороннее сотрудничество Одессы, Йокогамы и UNDP. Вместе мы сможем вернуть детям немаловажную часть их детства", - заявил он.

Напомним, в октябре 2023 года Италия взяла патронат над восстановлением Одессы и начала активное сотрудничество с ЮНЕСКО по этому вопросу.

Также сообщалось, что Италия планирует подписать трехстороннее соглашение с Украиной и ЮНЕСКО о восстановлении Одессы и Спасо-Преображенского собора, сильно пострадавшего в результате российского ракетного удара в прошлом году.